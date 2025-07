Wimbleson Kate Middleton premia Jannik Sinner il dettaglio fisico preoccupa | cosa si nota

Domenica 13 luglio 2025, la Principessa del Galles, Kate Middleton, ha fatto il suo atteso ritorno all’All England Lawn Tennis Club per la finale maschile di Wimbledon. Già il giorno precedente, sabato 12 luglio, aveva presenziato alla finale femminile, segnando così un doppio appuntamento con il prestigioso torneo londinese. Per l’occasione, Kate ha indossato un elegante abito blu royal firmato Roksanda, caratterizzato da un grande fiocco sulla spalla, abbinato a un cappello di paglia L.K. Bennett. Al suo fianco, il Principe William e i figli George e Charlotte hanno seguito con entusiasmo la partita. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

