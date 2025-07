Wimbledon 2025 Sinner balla con Swiatek durante la serata di gala

Dopo la vittoria finalmente un po’ di festeggiamenti e relax per Jannik Sinner. L’azzurro, n°1 del mondo, a seguito della finale vinta contro Carlos Alcaraz, ieri sera ha preso parte alla cena che chiude ufficialmente lo Slam londinese. Ha sfoggiato il trofeo e anche ballato con Iga Swiatek, tennista polacca vincitrice del torneo singolare femminile. Come da tradizione i due campioni hanno condiviso il palco e mostrato qualche passo di danza prima di ritornare ai propri tavoli. Jannik Sinner and Iga Swiatek share a dance at the Champions' Dinner? #Wimbledon pic.twitter.combAPlvo9OVN — Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2025 Sinner e Swiatek, grazie alla vittoria ai Championships, hanno guadagnato entrambi 3. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Wimbledon 2025, Sinner balla con Swiatek durante la serata di gala

