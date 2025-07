Pallacanestro Reggiana La gioia di Cheatham | | Adoro Reggio felice di restare

"Reggio Emilia è una città che vive di basket, con dei tifosi fantastici. Io e la mia famiglia abbiamo adorato viverci e non vediamo l’ora di tornare. Sono felice di lavorare ancora con coach Priftis, di ritrovare alcuni compagni della passata stagione e conoscere i nuovi. Abbiamo fatto molto bene, ma torno ancora più motivato per raggiungere i nostri obiettivi". Con queste parole Kwan Cheatham ha ufficializzato il proprio ritorno alla Pallacanestro Reggiana che gli ha fatto firmare un contratto annuale. Al settimo cielo anche coach Priftis che è riuscito a riavere il suo pupillo: "Siamo contenti del ritorno di Kwan, un giocatore che sicuramente è stato una parte importante dei risultati raggiunti dalla squadra nella passata stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pallacanestro Reggiana. La gioia di Cheatham:: "Adoro Reggio, felice di restare»

