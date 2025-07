Usa diocesi San Bernardino dispensa i migranti dalla Messa festiva

Dispensa dal precetto della Messa festiva per i fedeli vittime delle retate contro i migranti compiute in California. La decisione del vescovo della diocesi americana di San Bernardino ribadisce che “la Chiesa sta con i perseguitati”. Servizio di Cristiana Caricato TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Usa, diocesi San Bernardino dispensa i migranti dalla Messa festiva

