«L’obiettivo è dazi zero», recitava il mantra di Palazzo Chigi ad aprile. Non sono passati neanche tre mesi dalla missione di Giorgia Meloni alla Casa Bianca e sembra passata un’era geologica a livello politico. Con Donald Trump tutto scorre velocemente e nella maggior parte dei casi in maniera imprevedibile. Da allora Israele ha aperto un’altra guerra, contro l’Iran, e gli Stati Uniti hanno partecipato sostenendo l’operazione Rising lion. La trattativa coi russi per un cessate il fuoco in Ucraina si è incagliata, se mai è stata realmente aperta, e il disimpegno Usa nella Nato è stato confermato. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Dazi Usa: i fronti aperti di Giorgia Meloni