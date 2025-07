Comincia oggi col primo allenamento all’antistadio la seconda stagione di fila del Carpi in C, la quinta della nuova era di Claudio Lazzaretti. E la vigilia del raduno regala una novità, con la firma (un anno e opzione sul secondo) del trequartista classe 2003 Alessio Arcopinto che arriva dalla Victor San Marino con cui in D in 30 gare ha segnato 9 reti con 5 assist. Nelle precedenti stagioni, Arcopinto ha vestito le maglie – nel settore giovanile – di Sassuolo e Reggiana e, fra i "grandi", di Treviso (6 gol e 6 assist in 35 gettoni) e Dolomiti Bellunesi (un gol e un assist in 31 presenze in D). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie C. Nel pomeriggio si raduna il Carpi. La novità è l’arrivo di Arcopinto