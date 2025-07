Robbie Williams parla della malattia dei genitori | Mia madre ha la demenza mio padre il Parkinson

Durante un concerto in Germania, Robbie Williams ha parlato della malattia dei genitori (la madre ha la demenza senile, il padre il Parkinson) e della suocera, condividendo una riflessione sul diventare aduklti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

