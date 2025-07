Europei femminili finale già scritta | la quota è super

Europei femminili, la finale è già scritta dopo che ieri sera si sono chiusi i gironi. Il tabellone non lascia spazio alle interpretazioni. Ecco chi arriva all’ultimo atto Si sono chiusi nella serata di ieri i gironi dell’Europeo Femminile che si sta tenendo in Svizzera. E non ci sono state sorprese. Le più forti, almeno sulla carta, sono andate avanti. Solamente l’Olanda, che era nel girone con Inghilterra e Francia, è uscita in anticipo. Ma appunto il raggruppamento era di fuoco e non si poteva fare altrimenti. Una doveva salutare. (Lapresse) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Europei femminili, finale già scritta: la quota è super

In questa notizia si parla di: europei - femminili - finale - scritta

Europei femminili, Italia-Portogallo 1-1. Girelli non basta, la qualificazione si decide con la Spagna - (Adnkronos) – Il capolavoro di Cristiana Girelli non basta all’Italia per volare ai quarti degli Europei con un turno d’anticipo.

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: iniziano le eliminatorie dei 3 metri femminili - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.07 Seconda posizione provvisoria per Kaja Skrzek che ha ottenuto 55.

Basket 3×3: Italia, i convocati per le qualificazioni agli Europei maschili e femminili - La FIP ha oggi rilasciato i nominativi che faranno parte dei quartetti in campo per l’Italia nel torneo di qualificazione alla Europe Cup 3×3, di fatto gli Europei di specialità , in programma a Kosice il 7 e l’8 giugno.

Dopo 12 anni l’Italia si qualifica per i quarti di finale degli Europei femminili. Vai su Facebook

#WEURO2025 #Calcio A Berna Italia sconfitta 3-1 dalla Spagna nell'ultima gara del girone eliminatorio degli Europei femminili. Le azzurre vanno comunque avanti nel torneo e si qualificano per i quarti di finale, dove incontreranno la Norvegia Vai su X

L’Italia è ai quarti di finale degli Europei femminili di calcio; Europei di calcio femminile, l'Italia si qualifica ai quarti se: tutte le combinazioni; Europei, Francia e Inghilterra ai quarti di finale - Francia e Inghilterra si qualificano ai quarti.

Tutte le informazioni necessarie per seguire il campionato europeo di calcio femminile 2025, che si gioca in Svizzera. C'è anche l'Italia - Tutto sugli Europei di calcio femminile 2025, che si giocano in Svizzera dal 2 al 27 luglio. Da sport.virgilio.it

Europei calcio femminile, Italia-Spagna 1-3, ma grazie al Belgio azzurre ai quarti - Nonostante la sconfitta subita, l’Italia si qualifica per i quarti di finale dopo la vittoria delle belghe sulle portoghesi. Si legge su rainews.it