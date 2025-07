Juventus decisione presa | scelto il nuovo centrale

La Juventus ha scelto il nuovo centrale: colpo in arrivo per Tudor che rinforzerà il reparto arretrato con un innesto che conosce la Serie A La Juventus continua a lavorare in vista dell’estate. Il mercato è una priorità assoluta per il club bianconero che deve rinforzare la rosa intera, dalla difesa all’attacco. Tudor ha fin qui abbracciato il solo Jonathan David ed è evidente come il solo canadese non basti in vista della prossima stagione. La difesa va rinforzata senza sé e senza ma ma serve un nuovo profilo anche a centrocampo, considerato come Douglas Luiz sia in uscita ed il reparto abbia solo tre elementi. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Juventus, decisione presa: scelto il nuovo centrale

Retegui o Lookman dall’Atalanta: la Juventus ha scelto - Uno tra Retegui e Lookman può vestire la maglia della Juventus: ecco chi tra i due passerà in bianconero nei piani del club Tra le difficoltà più evidenti della Juventus attuale, che in questa stagione sta facendo assai fatica anche solo a raggiungere il quarto posto, la crisi dell’attacco bianconero, che non riesce a segnare molto, anzi.

Osimhen Juventus (Il Mattino): ha già scelto i bianconeri! L’attaccante non vuole ostacoli da parte del Napoli. Cosa filtra sulla trattativa tra i club - di Redazione JuventusNews24 Osimhen Juventus (Il Mattino): ha già scelto i bianconeri per la prossima stagione.

La Juventus spiazza tutti: scelto il nuovo centravanti, blitz di Giuntoli - Nuovi dettagli e aggiornamenti sul nuovo centravanti della Juventus in vista della prossima stagione.

Lo #SportingCP ha offerto 20M€ per #AlbertoCosta, con possibile aggiunta di bonus. Lo considera la prima scelta per la fascia e ha già ricevuto il via libera dal giocatore, desideroso di tornare in Portogallo. La decisione ora spetta alla #Juventus.

Mondiale per club, i guadagni di Juventus e Inter La decisione della Fifa di rinnovare radicalmente il mondiale per club portando il numero delle partecipanti a 32 e quadruplicando di fatto l'entità del montepremi complessivo, ha segnato una svolta per il c

Juventus, scelto il nuovo dt: chi è Modesto. Gatti snobba il Napoli, Nico-Alberto Costa: via i flop di Giuntoli - La scelta di Gatti e il piano per sbloccare il mercato: via i flop Nico e Alberto Costa. sport.virgilio.it scrive

Juventus, Albanese: ‘Mia considerazione personale, mi aspetto John Elkann presidente’ - Giovanni Albanese ha parlato di alcuni possibili scenari futuri sulla Juventus spiegando qual è la sua percezione in merito alla presidenza bianconera ... Scrive it.blastingnews.com