Baseball per New Rimini la prima fase termina senza sorriso | Godo fa suo il recupero di gara 2

Chiusura della prima fase senza sorriso, per New Rimini. La formazione allenata da Dorian Castro inciampa a Godo nel recupero di gara due, incontro che una settimana era saltato per il maltempo (4-0 il risultato a favore dei ‘ravennati’ padroni di casa). Un match che ha visto gli adriatici. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Collocata la prima pietra d’inciampo nel Comune di Rimini, giornata in memoria di Walter Ghelfi - Sono stati gli studenti della 3B della scuola secondaria di primo grado "Alfredo Panzini", mercoledì mattina, che hanno animato le celebrazioni previste per il collocamento della pietra d'inciampo dedicata alla memoria di Walter Ghelfi.

Rimini chiude la regular season: sfida contro Nardò prima dei playoff - È una domenica di festa, quella di oggi al Flaminio. Si chiude la regular season, Rimini è già matematicamente testa di serie numero uno nei playoff e la postseason inizierà tra due settimane.

Baseball: Modena supera New Rimini 6-3 nella prima partita della serie - NEW RIMINI 3 MODENA 6 NEW RIMINI: Pini (Ruggeri 0/1) ec (0/4), Pulzetti 3b (1/4), Perez 1b (1/3), Baccelli dh (0/5), Chacon ed (0/3), Gabrielli es (0/3), Cifalinò (Bonemei 0/1, Quadrifoglio) 2b (0/3), Cortesi ss (2/4), Signorile (Focchi 0/1) r (0/3).

Poker biancorosso e il debutto è col sorriso - Il Resto del Carlino - Poker biancorosso e il debutto è col sorriso Under 15 èlite: buona la prima del Rimini nella fase nazionale. Scrive ilrestodelcarlino.it

Real Sebastiani ritrova il sorriso: Rimini superata 93-86. Foto - Al PalaSojourner battuta la Rimini dell’ex tecnico amarantoceleste Sandro Dell’Agnello con ... Da ilmessaggero.it