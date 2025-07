Trump | Invieremo i Patriot a Kiev

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato la sua volont√† di inviare i sistemi Patriot a Kiev tramite la Nato, che comprer√† le armi agli Usa per poi consegnarle al Paese invaso. Emersi anche i dettagli di una telefonata tra il leader della Casa Bianca e Macron, durante la quale Potus avrebbe dichiarato che l'esercito russo ha pianificato un'escalation nelle regioni orientali dell'Ucraina, per raggiungere i confini amministrativi delle regioni di cui gi√† occupa delle porzioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it ¬© Ilgiornale.it - Trump: "Invieremo i Patriot a Kiev"

