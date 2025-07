Elisa Longo Borghini vince il Giro d’Italia Women | Davvero incredibile ho creduto a questo sogno

Imola – Nella domenica del trionfo di Jannik Sinner a Wimbledon (leggi qui), è stato anche il week end del ciclismo italiano al femminile. Nell'ultima ottava tappa in programma ieri, 13 luglio, Elisa Longo Borghini ha conquistato il suo secondo Giro d'Italia consecutivo e ha scritto il suo nome nelle leggenda sportiva, ancora una volta. Dopo il trionfo del 2024, arriva un altro successo importante per l'Azzurra, plurimedagliata olimpica, mondiale ed europea. E' stato tutto suo allora il Giro d'Italia Women 2025, indossando ancora una volta la maglia rosa della competizione. Lo ha fatto dopo il percorso di 134 km da Forlì a Imola, con arrivo suggestivo nello scenario dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

