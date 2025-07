Cade sulla Grignetta per 30 metri | escursionista 82enne in condizioni critiche

E' stata¬†una drammatica domenica¬†in quota quello appena trascorsa¬†sulla Grignetta. Come riportato da LeccoToday¬†un uomo di 82 anni √® precipitato per una trentina di metri lungo la Cresta Cermenati nella mattinata di domenica, mentre stava percorrendo il noto sentiero montano nel territorio di. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: grignetta - metri - cade - escursionista

Escursionista precipita da un sentiero sulla Grignetta per decine di metri: morto 64enne - Un escursionista è stato trovato senza vita nella mattinata del 19 giugno nella zona del Caminetto Pagani sulla Grignetta (Lecco).

Tragico volo di 30 metri sulla Grignetta: 82enne in Rianimazione - Un drammatico incidente in montagna ha coinvolto un escursionista di 82 anni nella mattinata di domenica sulla Grignetta, nel territorio di Mandello del Lario.

Cade sulla Grignetta per 30 metri: escursionista 82enne in condizioni critiche; Grignetta. Precipita per 30 metri in un canale, soccorso escursionista; Grignetta. Precipita per 30 metri in un canale, soccorso escursionista.

Cade mentre sale sulla Grignetta: morto un escursionista di 64 anni - Caminetto Pagani ma è caduto facendo un volo fatale di una decina di metri. Come scrive milano.repubblica.it

Cade mentre sale sulla Grignetta: morto un escursionista di 64 anni - MSN - Cade mentre sale sulla Grignetta: morto un escursionista di 64 anni 1 ora/e È morto dopo essere precipitato lungo il sentiero della ‚ÄúDirettissima‚ÄĚ in località Grignetta sui monti lecchesi. Riporta msn.com