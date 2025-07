Calciomercato Roma spese dalla Premier | si avvicina a Ferguson tentazione Hojlund

La Roma è pronta ad accogliere Evan Ferguson. Dopo settimane di contatti, il centravanti irlandese ha detto sì al trasferimento nella Capitale, dove approderebbe in prestito con diritto di riscatto. L’intesa di massima con il Brighton era stata raggiunta da tempo, ma serviva il via libera del giocatore, convinto solo negli ultimi giorni a provare la Serie A. La prospettiva è quella di rilanciarsi in un ambiente nuovo, per poi – magari – tornare in Premier League più maturo e competitivo. Non a caso, lo stesso Everton di Dan Friedkin lo tiene d’occhio, pronto a considerarlo per il futuro. Restano da sistemare soltanto le cifre legate al riscatto, che il Brighton vuole fissare a 45 milioni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, spese dalla Premier: si avvicina a Ferguson, tentazione Hojlund

Roma, Evan Ferguson pronto per Gasperini: il tecnico che rigenera gli attaccanti - Ormai ci siamo: tra appena due giorni prenderà ufficialmente il via la nuova stagione della Roma. A meno di 48 ore dall’inizio del primo ritiro dell’era Gasperini, Frederic Massara sta lavorando senza sosta per consegnare all’ex tecnico dell’Atalanta una rosa all’altezza delle ambizioni giallorosse.

Roma, Ferguson apre al trasferimento: trattativa in corso col Brighton - La Roma continua a lavorare per rinforzare l’attacco dopo le partenze di Abraham e Shomurodov. Secondo quanto riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, il club giallorosso sta portando avanti la trattativa con il Brighton per Evan Ferguson, classe 2004.

Roma, doppio fronte a centrocampo e in attacco: rifiutata l’offerta per Rios, Ferguson dice sì - La Roma accelera. Il mercato giallorosso entra in una fase calda, con il club impegnato su più tavoli per regalare a Gian Piero Gasperini i primi rinforzi.

Ferguson, c'è il sì alla Roma. Hojlund, possibile affare ad agosto - Asse con il Brighton e l'irlandese si è convinto della proposta giallorossa: il suo arrivo non pregiudica l'idea il ritorno del danese con Gasperini

La Roma insiste per Evan Ferguson: contatti positivi col Brighton, si tratta sulle cifre - I giallorossi spingono per l'attaccante che ha rifiutato offerte dalla Premier per venire in Serie A: si lavora per un prestito con riscatto