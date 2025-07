Medio Oriente Netanyahu | Spero in una tregua a breve

In Medio Oriente il premier israeliano Netanyahu dice di sperare in un accordo a breve. Dalle prime ore del giorno non si placano per√≤ raid e operazioni delle forze armate israeliane contro la Striscia di Gaza. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it ¬© Tv2000.it - Medio Oriente, Netanyahu: ‚ÄúSpero in una tregua a breve‚ÄĚ

‚ÄúPalestina: verit√†, diritti, giustizia‚ÄĚ: confronto pubblico sulla crisi umanitaria in Medio Oriente - Luned√¨ 5 maggio alle ore 18, presso la Biblioteca comunale di via Vespucci, il Partito Democratico di Marcianise, in collaborazione con Alleanza Verdi-Sinistra e Movimento 5 Stelle, organizza un importante incontro pubblico per riflettere sul dramma in corso in Palestina.

Medio Oriente, funerali Papa seguiti anche a Gaza ma i bombardamenti continuano - Medio Oriente. I funerali di Papa Francesco sono stati seguiti anche dalla comunità cristiana di Gaza.

Mattarella convoca consiglio Difesa su Riarmo Ue Ucraina e Medio Oriente - ROMA ‚Äď Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa al Palazzo del Quirinale per il prossimo gioved√¨ 8 maggio alle ore 17.

Netanyahu: 'Dopo la tregua torneremo ad assediare Gaza' - Lo avrebbe detto al ministro delle Finanze, secondo Channel 12. Secondo ansa.it