Roberto Ciufoli, amatissimo attore e comico italiano, ha scelto di raccontarsi senza filtri, svelando un momento drammatico della sua vita che ha scosso profondamente i suoi fan. Conosciuto per la sua ironia e la capacità di strappare sorrisi, oggi Ciufoli mostra il volto più fragile e umano, parlando per la prima volta di un carcinoma maligno al rene. Un racconto che commuove e al tempo stesso trasmette forza, perché anche di fronte alla malattia l’artista non ha perso la voglia di reagire e di affrontare ogni ostacolo con il sorriso. Roberto Ciufoli ha un tumore: ecco cosa ha rivelato e come sta oggi. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - La tragedia di Roberto Ciufoli: ha un tumore al rene, ecco cosa ha rivelato