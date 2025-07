Wimbledon la vittoria di Sinner ci porta in una nuova dimensione sportiva

Per alcuni è il più grande sportivo italiano di sempre. La finale 2021 di Matteo Berrettini, a Wimbledon, contro Novak Djokovic era sembrata fantascienza. Questo prima che arrivasse quel ragazzo dai capelli rossi di nome Jannik Sinner, in grado di vincere, domenica 13 luglio 2025 (in tre set 4-6 6-4 6-4 6-4) il suo quarto Slam. Ieri, sull’erba londinese, si è preso la rivincita contro Carlos Alcaraz, una rivincita dopo quella bruciante sconfitta di un mese fa a Parigi. Qualcuno sosteneva che Sinner ci avrebbe messo un po’ a digerire quanto successo. Non è andata così e alla prima occasione si è preso la “vendetta” nel torneo, forse, più prestigioso. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Wimbledon, la vittoria di Sinner ci porta in una nuova dimensione sportiva

In questa notizia si parla di: sinner - wimbledon - vittoria - porta

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - Che Wimbledon fosse uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico lo si sapeva già. Ma questa edizione 2025, giunta solo al secondo turno, ha già mostrato quanto possa essere spietata l’erba londinese.

Wimbledon, come sta Jannik Sinner dopo l'infortunio al gomito? - Meno di 48 ore per recuperare per l'azzurro che è passato ai quarti dopo il ritiro dell'avversario Dimitrov, ma non è certo potrà giocare contro Ben Shelton

Wimbledon, Cobolli lotta ma si arrende. Sarà Djokovic a sfidare Sinner - Finisce nei quarti di finali il sogno di Flavio Cobolli, ma è un percorso straordinario quello del giovane talento romani che avrà tante altre occasioni nella sua vita a Wimbledon.

Jannik Sinner ha battuto l'americano Ben Shelton per tre set a zero (7-6, 6-4, 6-4). Una vittoria che lo porta in semifinale a Wimbledon e gli consente di scacciare via i fantasmi di un ottavo di finale soffertissimo. Nel primo game del match contro Dimitrov, era sc Vai su Facebook

Jannik Sinner ha battuto l'americano Ben Shelton per tre set a zero (7-6, 6-4, 6-4). Una vittoria che lo porta in semifinale a Wimbledon e gli consente di scacciare via i fantasmi di un ottavo di finale soffertissimo https://lespresso.it/c/attualita/2025/07/09/wimbled Vai su X

Sinner campione a Wimbledon: il primo italiano nella storia; Quanto guadagna Sinner con la vittoria di Wimbledon 2025: montepremi e prize money; Jannik Sinner, i punti chiave della vittoria in finale a Wimbledon.

Wimbledon, la vittoria di Sinner ci porta in una nuova dimensione sportiva - Questo prima che arrivasse quel ragazzo dai capelli rossi di nome Jannik Sinner, in grado di vincere, domenica, il suo quarto Slam. Segnala 361magazine.com

Sinner, quanto ha guadagnato con la finale di Wimbledon? Il montepremi da record - La vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon 2025 non è soltanto una pietra miliare nella storia del tennis italiano: è anche un trionfo che porta con sé un guadagno milionario. msn.com scrive