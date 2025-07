Hulk che gol da calcio d’angolo! Telecronista impazzisce per la prodezza

L'Atletico Mineiro perde 2-1 contro il Bahia nel campionato Brasiliano nonostante il gol Olimpico di Hulk direttamente da calcio d'angolo. Il telecronista impazzisce alla prodezza del brasiliano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Hulk, che gol da calcio d’angolo! Telecronista impazzisce per la prodezza

