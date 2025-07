Un nuovo rumor accende le speranze sulla seconda stagione di Moon Knight e sui Midnight Sons

Il Marvel Cinematic Universe ha finalmente dato ai fan ciò che volevano introducendo Mefistofele (Sacha Baron Cohen), e ora che è nell'MCU, non c'è praticamente limite alle storie in cui potrebbe apparire. Alcuni fan pensano direttamente ad Avengers: Doomsday e ad altri grandi eventi crossover, ma un nuovo rumor di The Cosmic Circus suggerisce che il prossimo piano di Mefistofele potrebbe iniziare con Moon Knight (Oscar Isaac). Fonti a conoscenza del piano dei Marvel Studios hanno detto alla testata che intendono portare la storia di "Damnation" nell'MCU. Se così fosse, avrebbe bisogno di qualche ritocco per funzionare con la formazione attuale, oppure molti personaggi dovrebbero essere introdotti prima.

