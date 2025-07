UNICEF Gaza | più di 100 bambini uccisi nella prima settimana di luglio

Strage di bambini a Gaza: oltre 100 uccisi in una sola settimana. La comunità internazionale chieda un cessate il fuoco immediato. 14 Luglio 2025 – Giovedì scorso 9 bambini sono stati uccisi in attesa di aiuti alimentari. Ieri, secondo le notizie, 7 bambini tra i 10 e i 15 anni sono stati uccisi  in un attacco aereo mentre aspettavano di prendere l’acqua. Secondo le notizie, più di 100 bambini sono stati uccisi in attacchi intensificati a Gaza durante la prima settimana di luglio. L’uccisione di bambini è continuata ogni giorno. Quando finirà l’insensata uccisione di bambini a Gaza? I bombardamenti a Gaza non si sono fermati. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

