Milano incendiata la Balena davanti alla Triennale | preso il piromane

La grande balena di cartapesta azzurra posta di fronte alla Triennale di Milano è stata incendiata nella mattina di lunedì 14 luglio. Sul posto, verso le 6, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e la polizia ha individuato il piromane. L’uomo, uno straniero, è stato preso in custodia dagli agenti della Questura di Milano e la sua posizione è al vaglio degli investigatori: sarĂ probabilmente arrestato per incendio doloso. La Balena è un’installazione di Jacopo Allegrucci realizzata per la ventiquattresima Esposizione internazionale di Triennale di Milano. Il cetaceo di cartapesta fa parte del progetto di Allegrucci “La fragilitĂ del futuro”: una serie che comprende quattro animali in via di estinzione e che vuole rappresentare la fragilitĂ della nostra realtĂ ecologica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Milano, incendiata la Balena davanti alla Triennale: preso il piromane

