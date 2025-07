Chiudere i Cpr e abolire la detenzione amministrativa dei migranti

Tutti i Comuni della Provincia di Brindisi hanno ricevuto una lettera sottoscritta da 37 associazioni per la chiusura dei Cpr e l’abolizione della detenzione amministrativa per le persone migranti. Dopo la morte di Abel Okubor nel Cpr di Restinco si è costituito il Gruppo No Cpr Brindisi per. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

I Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) sono i luoghi adibiti in Italia alla detenzione amministrativa delle persone migranti considerate "irregolari": si tratta di un istituto giuridico che prevede […]

Car* collegh*, con questa lettera vogliamo collettivizzare una denuncia in merito al coinvolgimento […]

37 associazioni scrivono ai Comuni: "Chiudere i CPR e abolire la detenzione amministrativa di migranti" - SI COSTITUISCE IL GRUPPO NO CPR BRINDISI, 37 ASSOCIAZIONI SCRIVONO UNA LETTERA AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI E ALLA STESSA PROVINCIA PER CHIEDERE LA CHIUSURA DEI CENTRI DI PERMANENZA PER IL RI ... Secondo brindisisera.it

Confini, detenzione, resistenza: la sfida al nuovo ordine migratorio europeo - A Sherwood Festival il dibattito con Maysoon Majidi, Francesco Ferri e Francesca Cancellaro Padova – A Sherwood Festival si è discusso delle nuove forme che la detenzione amministrativa sta assumendo, ... Segnala meltingpot.org