Incidente mortale a Modena | Aurora Passanti perde la vita tra le fiamme

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una giovane vittima e un amico in condizioni disperate. Immagine di repertorio Domenica si è consumata una tragedia sulle strade del Modenese: Aurora Passanti, 25 anni, originaria di Zocca, ha perso la vita carbonizzata in un drammatico incidente stradale. Il ragazzo alla guida, poco più grande di lei, è ora ricoverato in condizioni critiche. L’auto contro un albero, poi l’incendio. Lo schianto è avvenuto sulla tangenziale di Modena, tra la rotonda di Vaciglio e quella di via Vignolese. Secondo le prime ricostruzioni, la Toyota sulla quale viaggiavano ha perso aderenza, finendo fuori strada e impattando con violenza contro un albero. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Incidente mortale a Modena: Aurora Passanti perde la vita tra le fiamme

