Dal gm Montini a coach Dalmonte. Il girone sud costellato di tanti ex.

A meno di un mese dal raduno, fissato per lunedì 11 agosto alla Bondi Arena, e a poco più di due mesi dall’avvio del campionato, domenica 21 settembre, quella che parte oggi sarà la settimana dell’ufficializzazione dei due gironi di Serie B Nazionale, che al 99% dovrebbe portare Ferrara nel girone sud. Mancano due pedine all’ Adamant per chiudere il proprio roster, ma anche queste si sanno già da tempo, e sono Davide Marchini e Niccolò Pellicano, che saranno annunciati nei prossimi giorni dalla società biancazzurra. Tanti, invece, saranno gli ex che Ferrara incrocerà sul suo cammino: a partire da Luca Dalmonte, navigato tecnico passato dalle nostre parti una ventina di anni fa, che torna nella sua Imola e sarà alla guida dell’Andrea Costa dopo le non fortunatissime esperienze a Bologna sponda Fortitudo e a Nardò. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

