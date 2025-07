Roma sotto le stelle | tutti i film in programma stasera 14 luglio 2025 nelle arene estive

L’estate romana entra nel vivo con le proiezioni all’aperto che tornano ad animare parchi, piazze e cortili della Capitale. Anche lunedì 14 luglio, sono tante le arene cinematografiche che offrono spettacoli sotto le stelle, per romani e turisti. Ecco dove andare e cosa vedere. Cinevillage Talenti Film: Diamanti di Ferzan Ă–zpetek. Genere: Commedia, Drammatico – Durata 135?. Cast: Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Stefano Accorsi, Luca Barbarossa. Orario: 21:30. Dove: Via Corrado Alvaro – Largo Pugliese, Roma. Ingresso: A pagamento – Info e biglietti sul sito ufficiale. Arena Tiziano Film: La CittĂ Proibita. 🔗 Leggi su Funweek.it

