Chiesa in corso il comitato nazionale del cammino sinodale

È in corso a Roma l’incontro del Comitato Nazionale del Cammino Sinodale. Due giorni di lavori in vista della prossima assemblea della Chiesa italiana, fissata per il 25 ottobre. Servizio di Rita Salerno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it Š Tv2000.it - Chiesa, in corso il comitato nazionale del cammino sinodale

