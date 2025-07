"E’ il nostro primo giorno di scuola in Lega Pro". Il presidente Vittorio Massi si presenta così dinanzi a microfoni e taccuini e poi va a salutare la squadra per il classico discorso di inizio stagione. "Mentre venivo al Ciarrocchi - aggiunge il massimo dirigente rossoblù - alla radio è passata la canzone Più su di Renato Zero. Se sentite bene le parole, si confanno alla nostra storia, alla storia della Samb. C’è romanticismo, c’è storia, c’è bellezza tutte cose che possiamo abbinare al club rossoblù. Senza dimenticare, poi, l’entusiasmo del pubblico. A tutti dico fateci lavorare". Massi non si pone obiettivi specifici in vista della prossima stagione agonistica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Massi: "Romanticismo e storia. Ora servono pazienza e calma"