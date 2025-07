Tempo di lettura: 3 minuti Una fila di ombrelli colorati, sospesi tra i palazzi del centro storico di Avellino, ha animato uno spazio già familiare e simbolico, attirando in questi giorni la curiosità di tanti cittadini. Un’idea semplice, senza grandi annunci né etichette ufficiali, diventata in poche ore uno dei punti più fotografati della città . Un’iniziativa che ha riscosso reazioni prevalentemente positive, accendendo l’interesse dei passanti e ravvivando, anche se solo per un attimo, la percezione di uno spazio spesso dimenticato. C’è chi l’ha vista come un gesto di buon gusto. Chi ne ha apprezzato la leggerezza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Avellino, sotto gli ombrelli il bisogno di certezze