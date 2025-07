Superbonus 110 sequestrati 3,7 milioni a Napoli | crediti fittizi per lavori mai eseguiti

Napoli, Aversa: Eseguiti due provvedimenti di sequestro di crediti del valore di oltre 3,7 milioni di euro. Nei giorni scorsi, personale del Comando Provinciale Napoli, su delega di questa Procura della Repubblica, ha eseguito due provvedimenti di sequestro preventivo di crediti connessi alle agevolazioni edilizie, del valore complessivo di oltre 3, 7 milioni di euro, nei confronti di un architetto e di una societĂ con sede a Napoli, per lavori edili da “ Superbonus 110 ” mai realizzati. In particolare, le attivitĂ investigative – svolte da personale del Gruppo GdF di Frattamaggiore e dirette da quest’Ufficio di Procura- sono originate da denunce presentante dai proprietari di alcune unitĂ immobiliari di due condomìni di Grumo Nevano e Frattamaggiore, ai quali il rappresentante legale della societĂ aveva prospettato, in precedenza, la possibilitĂ di avviare i lavori di ristrutturazione agevolata, mediante il sistema dello “sconto in fattura ” introdotto dalla legislazione d’emergenza nel periodo pandemico. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Napoli, lavori Superbonus mai realizzati: la Finanza sequestra 3,7 milioni di crediti Vai su X

