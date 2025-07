Milanobruciata la Balena di Allegrucci

9.25 La Balena, l'installazione di Jacopo Allegrucci realizzata per la Triennale di Milano, √® stata data alle fiamme questa mattina. Il rogo √® stato spento dai Vigili del fuoco. Il piromane, un cittadino straniero, √® stato individuato e preso in consegna dalla Polizia. Rischia l'arresto per incendio doloso. L'installazione di cartapesta era una delle 4 di animali in via di estinzione realizzate per il progetto "La fragilit√† del futuro". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it