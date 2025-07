promozione bomber carbone ancora in area castelnuovo ha la sua bandiera

Il Castelnuovo si presenta stasera per la sua settima stagione di fila in Promozione e il microfono potrebbero tranquillamente lasciarlo ad Alessio Carbone, uno che del club biancazzurro conosce ormai tutto. Bandiera, leader e capocannoniere, il bomber classe 1990 sta per cominciare la sua undicesima stagione di fila a Castelnuovo con la stessa maglia, un record assoluto a questi livelli per i dilettanti modenesi. "Quando sono arrivato qui nel 2015 dalla Castellettese – ricorda – cercavo una squadra dove stare bene come in una famiglia e questo è per me Castelnuovo. Mi hanno dato la possibilità anche di allenare nel settore giovanile e in questi 11 anni non c’è mai stato un tentennamento sul mio futuro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

