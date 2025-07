Angelo Binaghi | Sinner può provare a fare il Grande Slam nei prossimi anni Il futuro è roseo

L’Italia ha vinto il torneo di singolare maschile sull’erba di Wimbledon. Dopo 137 edizioni in cui siamo rimasti a bocca asciutta, Jannik Sinner ha sfatato la maledizione scrivendo il suo nome nell’albo d’oro dei Championships e regalando allo sport azzurro un risultato dall’enorme peso specifico dopo aver sconfitto in finale lo spagnolo Carlos Alcaraz. Grande soddisfazione ovviamente per il presidente della FITP: “È una delle più grandi vittorie del tennis italiano, anche per l’importanza del torneo e per il fatto che un italiano non l’avesse mai vinto in singolare. Però è anche importante ricordare che non è un caso isolato. 🔗 Leggi su Oasport.it

