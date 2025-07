Alla scoperta del nuovo tecnico azzurro | Ecco perché è l’allenatore giusto per l’Empoli

EMPOLI Si è chiusa la prima settimana di lavoro del nuovo Empoli targato Guido Pagliuca e con l'aiuto dell'agente sportivo Coni-Figc, nonché empolese doc, Stefano Ancillotti, proviamo a conoscere un po' meglio il nuovo allenatore azzurro e ad analizzare il mercato che è stato e che potrà essere. Ancillotti, senza tanti preamboli, Pagliuca è l'allenatore giusto per questo Empoli? "Direi proprio di sì, ha motivazioni altissime e poi si è subito calato nella realtà azzurra. E non dimentichiamo che è stato il miglior allenatore dell'ultimo campionato cadetto in cui con la neopromossa Juve Stabia è arrivato fino alla semifinale play-off per la Serie A".

Guido Pagliuca è il nostro nuovo allenatore; il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 ? Benvenuto in azzurro, mister Vai su Facebook

