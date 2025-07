In anteprima il video Volo di notte nuovo brano di Federico Paciotti

Milano, 14 lug. (askanews) - In anteprima il video di "Volo di notte" il nuovo brano del cantautore romano Federico Paciotti. A distanza di 25 anni da "Con te partirò'', la coppia di autori Francesco SartoriLucio Quarantotto, scrive il brano ''Volo di Notte'' cantato magistralmente dall'ex componente dei Gazosa. Il brano è stato registrato dal vivo presso la Casa della Musica di Parma, con la direzione d'orchestra a cura del Maestro Tiziano Popoli Spiega Federico Paciotti: "È stata Caterina Caselli a farmi ascoltare per la prima volta "Volo di notte". Rimasi subito molto coinvolto dalla potenza di questa canzone: è un viaggio sopra i confini della terra, oltre il tempo la trovo magica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - In anteprima il video "Volo di notte" nuovo brano di Federico Paciotti

