Openda Inter Chivu dà l’ok all’acquisto che completerebbe l’attacco | il Lipsia non fa sconti e i nerazzurri hanno una speranza!

Openda Inter, Chivu dĂ l’ok all’acquisto che completerebbe il reparto offensivo: il Lipsia non fa sconti! Le possibili cifre. Il calciomercato Inter, sotto la guida di Cristian Chivu, sta cercando di rafforzare il reparto offensivo con l’arrivo di un attaccante versatile, capace di adattarsi a piĂą moduli tattici. L’idea del tecnico rumeno è quella di aggiungere un giocatore che permetta di variare lo spartito tattico durante le partite, dando così maggiore flessibilitĂ alle scelte in campo. Un concetto che, durante la gestione di Simone Inzaghi, era stato adottato solo occasionalmente, con poche modifiche al sistema di gioco. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Openda Inter, Chivu dĂ l’ok all’acquisto che completerebbe l’attacco: il Lipsia non fa sconti e i nerazzurri hanno una speranza!

In questa notizia si parla di: inter - chivu - acquisto - completerebbe

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Le parole di Andrea Stramaccioni, allenatore, sulla prossima sfida tra Parma-Napoli di Serie A che potrebbe decidere lo scudetto La corsa scudetto del Napoli passa da Parma.

Tronchetti Provera: «Calcio è pazzo, l’Inter di più! Telefonata a Chivu…» - Marco Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo di Pirelli e tifoso dell’Inter, durante il suo intervento a Gr Parlamento nel corso di “La Politica nel Pallone”, ha parlato della straordinaria impresa contro il Barcellona, ma anche della prossima sfida di campionato tra Napoli e il Parma di Chivu.

Chivu emoziona: «Inter in finale? Han bisogno del nostro sostegno, non sono sorpreso da…» - di Redazione Christian Chivu ha le idee chiare, ecco cosa dice l’ex Inter sulla qualificazione dei nerazzurri in finale di Champions League, le belle parole.

L'Inter vuole chiudere il colpo Bonny: perché ha convinto i nerazzurri. Però come terza punta....

L’Inter accontenta Chivu, 40 milioni: è l’unico acquisto che ha chiesto - Cristian Chivu ha chiesto un rinforzo ben preciso: Marotta e Ausilio sono pronti a spendere 40 milioni di euro per accontentare il tecnico. Si legge su calcioblog.it

Inter, si chiude un altro acquisto: operazione da 85 milioni - Possibile colpo di scena in casa Inter con il club nerazzurro pronto a chiudere una doppia operazione davvero importante su più fronti, in arrivo anche un nuovo acquisto ... Secondo calciomercatoweb.it