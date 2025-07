Juventus sempre più vicina a Conceicao | la trattativa col Porto procede | CMIT

Sono giorni intensi per quanto riguarda la trattativa per riportare il lusitano in pianta stabile nella rosa bianconera: le ultime Tra dieci giorni, dopo le vacanze seguenti al Mondiale per Club, esperienza terminata agli ottavi di finale contro il Real Madrid di Xabi Alonso, inizierà il raduno della Juventus in vista della prossima stagione. Conceicao (LaPresse) – Calciomercato.it #Juventus e #Porto sono molto vicine a definire il trasferimento di Francisco #Conceicao in su richiesta esplicita di #Tudor @calciomercatoit https:t.coHXxTyDTmsk — Alessio Lento (@alessiolento) July 14, 2025 L’unico volto nuovo, ad oggi, sarà quello di Jonathan David, arrivato da svincolato dopo la fine del contratto col Lille. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

