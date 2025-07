Kate Middleton a Wimbledon con George e Charlotte incorona il vincitore Jannik Sinner | Come famiglia giochiamo molto a tennis

Kate Middleton alla finale di Wimbledon con il principe William, George e Charlotte. La principessa è tornata al Centre Court dopo la standing ovation del giorno prima e ha premiato il vincitore del torneo, Jannik Sinner. Emozionante l'incontro con Ambrose, un ragazzino malato di tumore e il saluto del pubblico al grido di «We love you Kate». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Kate Middleton a Wimbledon con George e Charlotte incorona il vincitore, Jannik Sinner: «Come famiglia giochiamo molto a tennis»

