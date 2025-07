Jannik Sinner difende oltre 6000 punti sino a fine anno | la difficilissima corsa al n1 e il confronto con Alcaraz

Nell’ aggiornamento ufficiale rilasciato dall’ ATP dopo la conclusione di Wimbledon Jannik Sinner ha portato a 343o punti il proprio margine nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz: l’azzurro è salito a quota 12030, mentre lo spagnolo è sceso a quota 8600. Entrambi i tennisti torneranno in campo nel Masters 1000 di Toronto, tra due settimane, e poi giocheranno il Masters 1000 di Cincinnati: essendo poi entrambi iscritti al torneo di doppio misto degli US Open, in programma il 19 e 20 agosto, nessuno dei due giocherĂ a Winston-Salem. Ciò vuol dire che l’azzurro è giĂ aritmeticamente certo di arrivare agli US Open da numero 1 del mondo, prolungando dunque la propria permanenza in vetta al ranking ATP almeno fino a domenica 7 settembre: diventeranno così almeno 65 le settimane al vertice di Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner difende oltre 6000 punti sino a fine anno: la difficilissima corsa al n.1 e il confronto con Alcaraz

