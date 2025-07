Capranica Prenestina Domenica 20 Luglio dalle ore 8.30 alle 15 appuntamento con un nuovo evento sulla transumanza nella frazione di Guadagnolo

Cronache Cittadine CAPRANICA PRENESTINA – Il punto d’incontro è Piazza Dante Alighieri, nella frazione di Guadagnolo sui Monti Prenestini, per una giornata L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Capranica Prenestina. Domenica 20 Luglio dalle ore 8.30 alle 15, appuntamento con un nuovo evento sulla transumanza nella frazione di Guadagnolo

In questa notizia si parla di: capranica - prenestina - frazione - domenica

Ilaria Sula, stele per ricordare la 22enne a Capranica Prenestina: “Ti manderò un bacio con il vento e so che lo sentirai” - “Ti manderò un bacio con il vento e so che lo sentirai, ti volterai senza vedermi ma io sarò lì”. Questa la frase scritta sulla stele in ricordo di Ilaria Sula, collocata nel luogo del ritrovamento della giovane 22enne ternana tra Guadagnolo e Capranica Prenestina.

Capranica Prenestina: un nuovo gioiello nei Borghi più Belli d’Italia 2024; Capranica Prenestina, Comune laziale in provincia di Roma; Capranica Prenestina e Guadagnolo celebrano la tradizione.

IV edizione della Sagra delle More | 10 ottobre 2020 - RomaToday - Domenica 11 ottobre, a Capranica Prenestina (provincia di Roma) si terrà la IV edizione della Sagra delle More. Si legge su romatoday.it

Elezioni Capranica Prenestina 2024: risultati sindaco - RomaToday - I risultati dello spoglio per le elezioni comunali dell'8 e 9 giugno 2024 a Capranica Prenestina . Secondo romatoday.it