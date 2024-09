Ossigeno infermieri Grasso | Bene i 33 nuovi ma non bastano Incontrerò Bezzini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) Fissata ad ottobre la data delle elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo, per l’ordine delle professionistiche, è tempo di bilanci. "Un bilancio positivo alla luce delle numerose attività con le quali Arezzo si è contraddistinta a livello nazionale. Glisi caratterizzano sempre di più per garantire una sicurezza e un’assistenza adeguata sul territorio" spiega il presidente Giovanni. Presidente sono molti i progetti realizzati, ne citi qualcuno "Sicuramente la prescrizionestica, per molti anni riservata alla sola professione medica, potrebbe diventare realtà alla fine dell’anno, ma anche l’attivazione di protocollistici in emergenza-urgenza.