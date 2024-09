Neonati seppelliti – Estetista bar e la pizza con la famiglia dopo il parto Perizia psichiatrica per Chiara Petrolini?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) “Allo stato non ci sono evidenze” di una incapacità di intendere e di volere di. “Ovviamente è un profilo che ci riserviamo di verificare”, ha detto il procuratore di Parma Alfonso D’Avino durante la conferenza stampa in cui ha illustrato le indagini e la misura cautelare eseguita nei confronti della studentessa accusata dell’omicidio premeditato del figlio nato ad agosto. “Quello che ci ha impressionato è che una ragazza che faceva la babysitter, ha gestito come responsabile una colonia estiva, dall’altra parte ha avuto questo tipo di comportamento. Un comportamento che lascia perplessi nel momento in cui si vede cosa ha fattoaver sepolto il bambino. A meno di 24 ore dalha avuto la forza fisica di andare dall’, in un bar, mangiare lacon la. Ci si chiede che cosa c’è dentro.