Juventus-Napoli basterà mai un rimborso economico ai tifosi?

(Di venerdì 20 settembre 2024)è la Partita. A 24 ore, anche meno, dal match, idelresidenti nella provincia partenopea si vedono per l’ennesima volta negato un sogno. Perchè il, per il suo popolo, è sempre un sogno.mai una risarcire migliaia di cuori infranti? E poi, di qualeparliamo? La società bianconera risarcirà il prezzo del biglietto, ma il dannodi tante famiglie che avevano prenotato alloggi, biglietti di treno o aereo ha entità ben più cospicue. Ancora una volta il tifoso paga il prezzo più alto, in termini economici e di cuore.