I vip per l’Emilia Romagna ferita dall’alluvione | Vi siamo vicini forza

(Di venerdì 20 settembre 2024) Bologna, 20 settembre 2024 - Il maltempo, la paura che torna, l'emergenza. Un territorio ferito: l'Emiliae l'emergenza alluvione. Dolore e sconforto tra chi ama questa terra e la vede investita dalla furia dell'acqua, ma anche affetto e vicinanza per chi sta vivendo l'incubo. L'Emiliaè nel cuore di diversi vip che nel giorno del disastro, hanno un pensiero per chi sta vivendo l'emergenza. "Un pensiero a tutte le famiglie e le comunità dell'Emiliae delle Marche che stanno affrontando in queste ore una nuova alluvione (le stesse zone erano state massacrate a maggio del 2023, ndr) ", sono le parole di Orietta Berti, originaria di Cavriago (Reggio Emilia) in un post sulla sua pagina Instagram. Tra chi, pur girando il mondo, porta nel cuore la propria terra c'è Laura Pausini, nata a Faenza e cresciuta a Solarolo.