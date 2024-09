I medici attratti dal privato l’ Asl | Mancano oculisti dermatologi e ortopedici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) Arezzo, 20 settembre 2024 –e radiologici. Profili rari nella sanità pubblica aretina. E la spiegazione è semplice: sono piùdal. Scelta legittima il problema sono però le ripercussioni sul sistema sanitario in generale. Per essere visitati da questi professionisti tramite il Cup, quindi quando c’è una prescrizione del nostro medico di base, le liste di attesa sono spesso lunghe, specie quando la si richiede in una delle quattro vallate. D’altra parte, se non c’è urgenza e si vuole accelerare i tempi, la soluzione è altrettanto semplice: pagare. Ma le visite costano almeno 100 euro, su per giù. Non è una novità e anche l’azienda ne ha a conoscenza e ammette il problema.