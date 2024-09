Giallo ginestra la firma di Federico Cina a questa Milano Fashion Week

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il designer romagnolo, una vera e propria scoperta, è un talento emergente. Che inha portato tutta la sua fragilità di giovane stilista. “Mi sento un po’ come una. È un momento difficile ed essere emergenti non è facile. Bisogna andare avanti nonostante le difficoltà ma mantenendo sempre la delicatezza”, ha spiegato. E quale modo migliore se non ispirarsi alladi Leopardi? Col suospicca tra le rocce, e come fiore e delicato e pronto ad affrontare la vita: un po’ come lui. La collezione diIl designer della Tortellino Bag, una vera e propria chicca da avere nell’armadio, presenta una collezione variegata ma con una palette ben precisa. Ed è proprio la sua borsa iconica, la sua, ad accompagnare i capi che hanno sfilato.