Eredità Agnelli | maxi-sequestro da 748 milioni a John Lapo e Ginevra Elkann

(Di venerdì 20 settembre 2024) Scoppia la bomba in casa. Ieri la Procura di Torino ha infatti disposto ieri unpreventivo di beni per 74,8di euro ai danni di, del commercialista Gianluca Ferrero e del notaio svizzero Urs Robert Von Gruenigen. L’inchiesta è quella sull’di Giannie la procura indaga per il reato di frode fiscale. I tre fratelliavrebbero mentito sulla nonna Marella Secondo gli investigatori i tre fratelli e i due professionisti avrebbero mentito sulla residenza svizzera della nonna Marella Caracciolo, vedova di Gianni, che invece sarebbe rimasta stabilmente in Italia almeno dal 2010 alla morte avvenuta nel 2019. Non un dettaglio da poco, visto che proprio l’asserita residenza elvetica aveva evitato che parte dell’andasse alla madre dei tre, Margherita.