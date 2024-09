Di Canio | Inter bella consolidata e matura! Derby? Dico questo

Leggi tutta la notizia su inter-news

Paolo Di Canio ha detto la sua sull'Inter e sul prossimo derby di Milano. L'ex giocatore ha una sua sensazione, visto il momento diverso delle due squadre. VERSO IL DERBY – Paolo Di Canio, a Sky Sport, si esprime in vista del derby di Milano: «L'Inter è una squadra ormai rodata e fisicamente sta bene. Io la vedo difficile per il Milan, anche per un risultato minimo. Sarà molto difficile, soprattutto se i giocatori più rappresentativi come Leao non mettono anima e cuore. Sembra essere un corpo estraneo e ciò non può accadere nelle grandi squadre come il Milan».