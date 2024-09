Confcommercio | consumi deboli in estate Pil fermo nel III trimestre

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 20 settembre 2024) Roma, 20 set. (askanews) –ine Pilnel terzo. Difficile, in questo scenario, raggiungere il target di una crescita 2024 attorno o poco superiore all’1%, salvo aggiustamenti statistici o sorprese legate all’imminente revisione dei conti da parte dell’Istat. L’inflazione, a settembre, dovrebbe registrare una variazione nulla su base mensile e una crescita dello 0,9% su base annua. Il rallentamento, seppur contenuto, è in linea con le attese e consolida le stime di una variazione prossima all’1% nella media del 2024. E’ questo il quadro tracciato dall’Ufficio Studi dinella congiuntura economica. Non c’è pessimismo, ma fiducia nella possibilità di recuperare ilperso.