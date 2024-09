Che figura… Grande Fratello la vip entra nella Casa e non la riconoscono | grande imbarazzo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 20 settembre 2024) Amanda Lecciso, la più giovane delle sorelle Lecciso, ha fatto il suo ingressodel2024, prendendo il posto di Lino Giuliano, squalificato per un commento omofobo. La sua partecipazione al reality show rappresenta non solo un’opportunità per farsi conoscere dalpubblico, ma anche un momento di crescita personale e professionale dopo anni di vita lontana dai riflettori. Amanda ha 36 anni ed è la sorella minore di Loredana e Raffaella Lecciso. >> “Mal di testa, poi sono svenuta”., la confessione choc della concorrente: “Ho avuto un aneurisma” Fino ad ora, ha mantenuto un profilo piuttosto basso nel mondo dello spettacolo, apparendo sporadicamente in televisione e in un film nel 2006.