Balotelli a DAZN | annuncio di calciomercato! Poi si toglie i sassolini dalla scarpa

(Di venerdì 20 settembre 2024) Marioè uno svincolato di lusso ed è alla ricerca di un progetto ambizioso per tornare in campo dopo le ultime esperienze deludenti. “Desidero tornare in Serie A, ed è per questo che sono ancora a casa. Ho ricevuto offerte dall’estero, ma ho rallentato tutto perché ho la speranza di tornare in Serie A. Non ci sono squadre in cui non starei bene, dovrei piuttosto pensare a quale potrebbe non essere adatta a me”. Così l’ex attaccante di Inter e Milan Marioin un’intervista esclusiva su. “Io non capisco quale pregiudizio la gente ha su. Ho avuto da ridire con qualche allenatore, ma tutti discutono –sottolinea il 34enne attaccante bresciano-. Nella mia carriera non ho mai rovinato uno spogliatoio. Oggi si sente parlare di doping, droga, scommesse io sono sempre stato lontano da queste cose.